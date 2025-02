Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (47/2025) Sitzblockaden, brennende Mülltonnen und Flaschenwürfe bei Demonstration "Politik gegen das Volk?" mit Gegenkundgebungen in Göttingen

Göttingen (ots)

Drei Beamte leicht verletzt, eine Person wegen tätlichen Angriffs festgenommen - Erste vorläufige Bilanz der Einsatzleitung der Polizei

GÖTTINGEN (jk) - Bei einer Demonstration unter dem Motto "Politik gegen das Volk?" mit mehreren angezeigten Gegenkundgebungen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5961035) ist es am Samstag (01.02.2025) in Göttingen zu Straßenblockaden und Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Dabei wurden ersten vorläufigen Informationen zufolge drei Beamte leicht verletzt. Einsatzkräfte nahmen eine Person wegen tätlichen Angriffs vorläufig fest.

An der Versammlung mit anschließendem Aufzug beteiligten sich nach Schätzung der Einsatzleitung der Polizei etwa 140 Menschen. Dem gegenüber nahmen an den insgesamt sieben Gegenkundgebungen und Demonstrationen nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Personen teil. Die Aufzugstrecke der von mehreren Gruppierungen als "Querdenker" - Versammlung eingestuften Demonstration wurde im Laufe des Tages mehrfach blockiert. Die Polizei musste zum Teil unmittelbaren Zwang in Form von Wegschieben und vereinzelt auch körperliche Gewalt anwenden.

Teilnehmende der "Politik gegen das Volk?"-Demonstration und Einsatzkräfte wurden entlang der Marschroute u. a. mit Farbbeuteln, Eiern, Flaschen und auch Pyrotechnik beworfen.

An der Ewaldstraße, auf der Berliner Straße sowie auf dem Wall setzten Unbekannte Mülltonnen bzw. Barrikadenmaterial in Brand. Die Göttinger Berufsfeuerwehr musste ausrücken und die Feuer ablöschen.

Der Abschlusskundgebung vor dem Göttinger Bahnhof schloss sich gegen 19.30 Uhr ein aus sieben Fahrzeugen bestehender Autokorso an. Dieser verlief weitestgehend störungsfrei.

Eine Gesamtbilanz des Einsatzes liegt zur Stunde noch nicht vor. Die Auswertung der Geschehnisse des gesamten Tages und die Zusammenführung aller Daten dauert an.

Es wird voraussichtlich am Montag (03.02.2025) nachberichtet.

