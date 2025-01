Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (43/2025) Göttingen: Mann in psychischem Ausnahmezustand löst größeren Polizeieinsatz in Geismar aus, 53-Jähriger widerstandslos ergriffen

Göttingen (ots)

Göttingen, Mittelberg

Dienstag, 28. Januar 2025, gegen 12.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Dienstag (28.01.25) in einem Mehrparteienwohnhaus im Göttinger Stadtteil Geismar einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Menschen wurden nicht verletzt. Einsatzkräfte der Polizei konnten den 53-Jährigen schließlich widerstandlos ergreifen. Der Göttinger wurde in eine psychiatrische Fachklinik transportiert.

Eine Verwandte hatte gegen 12.40 Uhr die Polizei alarmiert, weil der 53-Jährige in seiner Wohnung randaliert und gedroht hatte, sich selbst mit einem Messer zu verletzten. In der Folge wurden mehrere Streifenwagen zum Ereignisort entsandt. Besonders geschulte Beamte der Verhandlungsgruppe konnten den 53-Jährigen letztlich überzeugen und zur Aufgabe bewegen.

Eine Gefahr für unbeteiligte Personen bestand nicht.

