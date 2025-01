Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (40/2025) Einbruch in Sanitätshaus in Bad Lauterberg - Diebe stehlen Wertschrank mit Bargeld, Schadenshöhe unbekannt

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Scharzfelder Straße

Nacht zu Donnerstag, 23. Januar 2025, zwischen 01.30 und 02.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Unbekannte sind in der Nacht zum vergangenen Donnerstag (23.01.25) nach Einschlagen einer Fensterscheibe in die Geschäftsräume eines Sanitätshauses an der Scharzfelder Straße eingedrungen. Ersten Ermittlungen der Polizei Bad Lauterberg zufolge, hat sich der Einbruch vermutlich in der Nacht zwischen 01.30 und 02.00 Uhr ereignet.

Aus dem Geschäft stahlen die Einbrecher einen Wertschrank, in dem sich eine noch nicht feststehende Menge an Bargeld befand. Das schwere Behältnis transportierten die Diebe offenbar mit einem größeren Müllcontainer für Recyclingmüll (schwarz mit gelbem Deckel) ab. Dieser wurde von Ermittlern im Rahmen der Tatortaufnahme später im beschädigten Zustand am Steinweg entdeckt. Es wird angenommen, dass aufgrund des Gewichtes des Wertschrankes ein Teil des Bodens herausbrach. Im Tausch mit einem anderen Container begaben sich die Diebe danach vermutlich die Zechenstraße entlang in Richtung Barbarastraße. Hier wurde der Transport-Container umgeworfen und der Wertschrank anderweitig weitertransportiert.

Die Polizei Bad Lauterberg ermittelt und sucht Zeugen, die Donnerstagnacht in der Scharzfelder Straße, im Steinweg, der Zechenstraße oder der Barbarastraße verdächtige Personen, die einen schwarz-gelben Wertstoffmüllcontainer mitführten, beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die 05524/963-0.

