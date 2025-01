Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (35/2025) Toter in Wohnhaus in Dramfeld gefunden - Polizei Göttingen geht von Gewaltverbrechen aus, Ermittlungen zu den Hintergründen laufen auf Hochtouren

Göttingen (ots)

Gemeinde Rosdorf, Ortsteil Dramfeld, Hauptstraße Freitag, 24. Januar 2025, gegen 22.30 Uhr

DRAMFELD (jk) - In einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Dramfeld (Landkreis Göttingen) ist am Freitagabend (24 01.25) gegen 22.30 Uhr ein Mann tot aufgefunden worden. Aufgrund der von der alarmierten Polizei festgestellten Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass der 81-jährige Bewohner Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen zu all diesen Punkten laufen auf Hochtouren.

Noch in der Nacht nahm das 1. Fachkommissariat vor Ort die weiteren Ermittlungen auf. Zudem wurde der mutmaßliche Tatort von Experten des Fachkommissariats Forensik intensiv spurentechnisch untersucht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen erschienen ebenfalls noch in der Nacht für die Begutachtung des Leichnams zwei Rechtsmedizinerinnen am Einsatzort.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell