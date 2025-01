Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (32/2025) Nachtrag zum brennenden Gliederzug auf der A7 bei Dahlenrode - Fahrer unverletzt, technischer Defekt vermutlich Ursache

Göttingen (ots)

Gemarkung Rosdorf, Autobahn 7, zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hedemünden in Fahrtrichtung Kassel Mittwoch, 22. Januar 2025, gegen 23.05 Uhr

ROSDORF (ab) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum ist am späten Mittwochabend (22.01.25) gegen 23.05 Uhr auf der A 7 bei Dahlenrode (Gemeinde Rosdorf, Landkreis Göttingen) ein mit Poststücken beladener Gliederzug in Brand geraten, siehe unsere Meldung 30/2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5954925). Das Zugfahrzeug brannte vollständig aus. Der 48 Jahre alte Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten war die A 7 in Richtung Kassel zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hedemünden bis gegen 08.30 Uhr teilweise voll gesperrt. Im Laufe des Morgens konnten die Fahrstreifen sukzessive wieder freigegeben werden.

Das Geschehen ereignete sich in Höhe Dahlenrode, wenige Kilometer hinter dem Autobahndreieck Drammetal in Fahrtrichtung Süd. Als die Einsatzkräfte der FFW Rosdorf sowie Obernjesa vor Ort eintrafen, stand das Führerhaus der Zugmaschine bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf den Anhänger konnte in letzter Sekunde durch das Abkuppeln verhindert werden. Die transportierte Ladung ist durch Flammen, Ruß sowie Löschwasser und -Schaum stark in Mitleidenschaft geraten. Die Höhe des Gesamtschadens steht allerdings noch nicht fest.

Seit 08.30 Uhr sind alle drei Fahrstreifen nach Bergung des ausgebrannten Lkw wieder vollständig geräumt. Lediglich die Freigabe des Standstreifens in Höhe der Brandstelle steht hinsichtlich der Begutachtung möglicher Fahrbahnschäden noch aus.

