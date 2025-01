Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (31/2025) Zeugenaufruf zu gestohlenem Anhänger erfolgreich: In Bad Lauterberg entwendeter Anhänger in der Nähe des Gittelder Bahnhofs bei Bad Grund wieder aufgefunden

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Parkplatz an der Stützerstraße Zeitraum zwischen 15. und 16. Januar 2025

BAD LAUTEBERG (ab) - Durch einen Zeugenaufruf in den lokalen Medien vom 20.01.2025 zu einem Anhängerdiebstahl in Bad Lauterberg (siehe unsere Meldung 25/2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5952865), konnte der gestohlene Anhänger bereits am Folgeabend auf einem Wendehammer in der Talstraße in der Nähe des Gittelder Bahnhofs bei Bad Grund (Landkreis Göttingen) wieder aufgefunden worden.

Einer aufmerksamen Leserin war der Anhänger, an dem die Kennzeichen fehlten, am späten Dienstagabend gegen 22.45 Uhr aufgefallen, da dieser dort in ungewöhnlicher Weise abgestellt wurde und sie wenig später in der Onlineausgabe ihrer Tageszeitung von dem Diebstahl erfuhr. Sie kombinierte folgerichtig und informierte umgehend die Polizei. Der Anhänger wurde von den Beamten sichergestellt und zur weiteren Spurensicherung bei der Dienststelle in Bad Lauterberg untergestellt.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell