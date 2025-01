Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Zentralen Kriminalinspektion der PD Göttingen // Öffentlichkeitsfahndung: Staatsanwaltschaft und Polizei bitten um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Hildesheim https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5954157

SARSTEDT - Am 01.01.2012 gegen 23:15 Uhr soll der gesuchte Walid OMAIRAT (Foto) zusammen mit einem Mittäter den damals 35-jährigen Syrer Abdulkader DANKO erschossen haben, als dieser mit seinem VW Golf an einer Ampel an der Giesener Straße in Sarstedt hielt. Das Opfer starb noch am Tatort.

Während der Mittäter im Laufe des Jahres 2012 festgenommen und rechtskräftig verurteilt wurde, fehlt von OMAIRAT weiterhin jede Spur. Vermutlich hielt er sich zwischenzeitlich im Libanon auf.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Walid OMAIRAT nimmt die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen unter +49 (0) 800 192 01 92 oder per Mail an hinweisaufnahme-ampelmord@polizei.niedersachsen.de entgegen.

Fahndungsplakat auf Homepage der PI Hildesheim abrufbar

Link Fahndungsplakat: https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/offentlichkeitsfahndung-110538.html

Zuständigkeit für Medienanfragen

Medienauskünfte werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim erteilt.

Öffentlichkeitsfahndung nach Walid OMAIRAT heute Abend Thema bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst" (siehe Nachtragsmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5954249)

Heute Abend (22.01.25) um 20:15 Uhr ist der Fall auch bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst" zu sehen.

TV-Programm: ZDF, 22.01.2025, 20:15 - 21:45 Uhr, Video verfügbar ab 22.01.2025, 22:00 Uhr. Livestream https://www.zdf.de/gesellschaft/aktenzeichen-xy-ungeloest/aktenzeichen-xy-ungeloest-vom-22-januar-2025-100.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell