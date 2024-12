Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weggefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, L 600;

Unfallzeit: 10.12.2024, 07.25 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borkenwirthe. Am Montagmorgen befuhr der Unbekannte den Heidkamp und beabsichtigte, die L 600 in Richtung Engeland Esch zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 28-jährigen Pkw-Fahrerin aus Borken, die auf der L 600 in Richtung Burlo unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die Borkenerin ihren Wagen nach rechts und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kombi gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Vor dem Wagen der Borkenerin soll sich ein roter Kleinwagen befunden haben. Insbesondere der Fahrzeugführer dieses Wagens wird gebeten sich zu melden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

