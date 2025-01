Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (29/2025) Bad Lauterberg: Diebstahl aus Wohnhaus, Unbekannter entwendet 50 Euro aus Geldbörse

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Uferstraße

Montag, 20. Januar 2025, gegen 11.15 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Während sich die Hausbesitzerin im Garten aufhielt, hat sich ein unbekannter Mann Zutritt ins Haus der Frau verschafft und 50 Euro aus einer Geldbörse gestohlen. Der ungewöhnliche Diebstahl ereignete sich am Montagvormittag (20.01.25) gegen 11.15 bis 11.20 Uhr auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Uferstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen).

Nach der Tat entfernte sich der Unbekannte zu Fuß über einen Wanderweg an der Oder in Richtung Flößwehr/Barbis. Eine nach ihm eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Der mutmaßliche Dieb soll ca. 20 Jahre alt, schlank und rund 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er hatte einen Schnurrbart und war mit einer dunklen Jacke und einer Pudelmütze bekleidet.

Wer den Mann gesehen hat, ihn kennt oder sonst sachdienliche Angaben zu seiner Person machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell