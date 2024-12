POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Wohnhaus

Surwold (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Dienstag, 9.00 Uhr, in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus am Heideweg in Surwold ein. Aus dem Haus wurde vermutlich Münzgeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961-9260 bei der Polizeidienststelle in Papenburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr