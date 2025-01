Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (39/2025) "Bitte sofort auflegen!" - Polizei Friedland warnt vor betrügerischen Telefonanrufen, Unbekannte geben sich als Feuerwehrleute aus

Göttingen (ots)

Friedland, Gemeindegebiet

FRIEDLAND (ab) - Die Polizeistation in Friedland warnt vor mutmaßlich unbekannten Betrügern, die sich in den vergangenen Tagen als Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr ausgaben und um einen persönlichen Termin an der Wohnanschrift der Angerufenen bitten. Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen ging es den Unbekannten in dem Telefonat gezielt darum, unter dem Vorwand als angebliche Feuerwehrangehörige in die Wohnhäuser der Angerufenen zu gelangen um dort ein "spezielles Programm" vorzustellen, was nur wenige Minuten in Anspruch nehmen würde. Details sollten schließlich vor Ort geklärt werden.

Die angerufene Frau reagierte zum Glück richtig und beendete das Gespräch. Rücksprachen mit dem zuständigen Ortsbrandmeister ergaben, dass weder ein solches Programm existiere noch ein solches Vorgehen üblich für die Freiwillige Feuerwehr sei. Da es den falschen Feuerwehrmännern um einen direkten Besuch ging, ist davon auszugehen, dass sie mithilfe der Masche an das Geld oder andere Wertsachen der Opfer kommen wollten.

Die Polizei Göttingen rät angesichts der neuerlichen Taten zu besonderer Vorsicht und empfiehlt:

Geben Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen (wie Telefonnummer, Adresse, Kontoverbindungen, Geheimzahl, PIN usw.) am Telefon preis und machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in ihrer Wohnung.

Seien Sie misstrauisch, und lassen Sie sich unter keinen Umständen verleiten, Geld oder Wertsachen von der Bank oder aus Wertfächern zu holen.

Erfragen Sie bei Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Feuerwehrangehörigen Name und Dienststelle und informieren Sie sich durch einen Rückruf bei der Polizei oder dem Ortsbrandmeister über die Richtigkeit des Anrufes.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Das Phänomen des "falschen Polizeibeamten am Telefon" ist nicht neu. Siehe auch https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell