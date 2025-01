Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: 42/2025) Brand in Wohnhaus in Herzberg - Toter bei Löscharbeiten entdeckt, Brandursache unklar, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Herzberg, Marktplatz

Dienstag, 28. Januar 2025, gegen 01.10 Uhr

HERZBERG (jk) - In einem Wohnhaus in der Innenstadt von Herzberg (Landkreis Göttingen) ist Dienstagnacht (28.01.25) gegen 01.10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten stießen Kameraden der Feuerwehr in einem Zimmer auf den verstorbenen 59 Jahre alten Hausbewohner. Eine weitere Person, die sich eigenen Angaben zufolge mit in dem Haus aufgehalten hat und sich ins Freie retten konnte, wurde zunächst zur ärztlichen Begutachtung in eine Klinik eingeliefert. Dieses konnte der 23-Jährige bereits wieder verlassen.

Warum und wo genau der Brand um kurz nach 1 Uhr ausbrach ist noch nicht geklärt. Die Polizei Osterode hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort sowie auch der Leichnam des verstorbenen 59-Jährigen wurden beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete eine Obduktion an.

Infolge des Feuers ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor.

Die umfangreichen Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Etwa 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Herzberg und den umliegenden Ortschaften, zwei Notfallseelsorger und etliche Rettungskräfte waren in Herzberg im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell