POL-GÖ: (44/2025) Polizeistation Gleichen vorübergehend in den Räumen des Rathauses in Reinhausen untergebracht

Polizeiinspektion Göttingen

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Reinhausen, Waldstraße 7

GLEICHEN (ab) - Die Polizeistation Gleichen mit Sitz in Reinhausen (Landkreis Göttingen) ist aufgrund dringender Baumaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus in Reinhausen ab sofort in den Räumen des ehemaligen Einwohnermeldeamtes im Rathaus der Gemeinde Gleichen, Waldstraße 7 untergebracht.

Durch die Unterstützung der Gemeinde Gleichen gelang es, trotz der vorübergehenden Schließung des Dorfgemeinschaftshauses die polizeiliche Versorgung der rund 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde vor Ort zu gewährleisten und den Bürgerinnen und Bürgern neben der Kommunalverwaltung fortan auch einen Polizeibeamten unter einem Dach anzubieten. Die Station ist telefonisch unter der 05592/927420 erreichbar.

Die Sprechzeiten sind Mo.-Mi., 08.00-15.00 Uhr, Do. 10.00-18.00 Uhr sowie Fr. 08.00-12.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten steht die Polizeistation in Friedland unter der 05504/949820 oder die Polizei in Göttingen unter der 0551/491-0 rund um die Uhr zur Verfügung.

In Notfällen ist der Notruf 110 zu wählen.

