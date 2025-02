Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (49/2025) Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Göttingen - Grenzübergreifender Fahndungserfolg nach Tötungsdelikt in Dramfeld, mutmaßliche 22 Jahre alte Mörderin in Spanien festgenommen

Göttingen (ots)

DRAMFELD/GÖTTINGEN (jk) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 81 Jahre alten Mannes in Dramfeld (Landkreis Göttingen, wir berichteten, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5956808 ) ist die mutmaßliche Täterin jetzt in Spanien von der dortigen Polizei festgenommen worden. Nach der 22-Jährigen wurde seit vergangener Woche mit einem Europäischen Haftbefehl wegen Mordes öffentlich gefahndet. Die schnelle Festnahme ist aus Sicht aller beteiligten Ermittler das Ergebnis der guten polizeilichen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene.

Untermieterin soll 81-Jährigen umgebracht haben

Die 22 Jahre alte Untermieterin des Getöteten ist dringend verdächtig, den Dramfelder in dem von ihm angemieteten Wohnhaus umgebracht zu haben. Eine von der Staatsanwaltschaft Göttingen angeordnete Obduktion des Leichnams des Getöteten hatte ergeben, dass der 81-Jährige infolge mehrerer Messerstiche verstarb. Zur Aufklärung des Gewaltverbrechens wurde im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen eine Mordkommission eingerichtet.

22-Jährige seit zehn Tagen auf der Flucht

Die mutmaßliche Mörderin war zuletzt am Freitagnachmittag (24.01.25) am Ortsrand von Dramfeld gesehen worden. Danach verlor sich ihre Spur. Seitdem fahndete die Polizei mit Hochdruck nach ihr und leitete komplexe Fahndungsmaßnahmen ein, die sich über das Bundesgebiet hinaus bis in die europäischen Nachbarländer erstreckten. Diese sollten sich am Montag mit der erfolgreichen Festnahme der dringend Tatverdächtigen auszahlen.

Bei Personenüberprüfung gefasst

Nach ersten Informationen wurde die 22-Jährige am Montagabend (03.02.25) in der spanischen Region Andalusien von einer Polizeistreife im Rahmen einer Personenüberprüfung gefasst. Weitere Details zur Festnahme liegen derzeit noch nicht vor. Die Festgenommene sitzt aktuell in Spanien in Haft. Sie soll auf Antrag des Amtsgerichtes Göttingen aufgrund des Europäischen Haftbefehls zeitnah an die deutschen Ermittlungsbehörden ausgeliefert werden.

Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 22-Jährigen ist damit eingestellt. Alle in diesem Zusammenhang veröffentlichten Pressemitteilungen (Nr. 36/2025, 38/2025, 41/2025 und zuletzt 45/2025) wurden aus dem Presseportal der Polizei Göttingen entfernt.

Die Pressehoheit hat weiterhin die Staatsanwaltschaft Göttingen. Medienanfragen sind an Herrn Oberstaatsanwalt Andreas Buick, Telefon 0551/403-1605, Mail: andreas.buick@justiz.niedersachsen.de, zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell