HZA-UL: Acryl-Bilder im Wert von 24.000 Euro geschmuggelt

Lindau (ots)

Bei Kontrollen im Eurocity zwischen Zürich und München haben Zollbeamte einer Lindauer Kontrolleinheit gestern einen Schweizer Künstler beim Schmuggel zweier Bilder erwischt.

Der Mann gab an, die Werke auf einer Ausstellung in Deutschland verkaufen zu wollen; dafür hätte er die Bilder aber vor der Einreise in die EU beim Zoll anmelden müssen, was er nicht tat.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein und erhoben die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von knapp 1700 Euro nach.

