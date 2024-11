Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: 39-Jähriger Schweizer schmuggelt 22 Uhren

Lindau (ots)

Bei der Überprüfung eines PKW-Anhänger-Gespanns aus der Schweiz am vergangenen Mittwoch auf der Autobahn 96 in Höhe Sigmarszell erwischten Zollbeamte einer Lindauer Kontrolleinheit einen 39-jährigen Mann aus dem Kanton St. Gallen beim Schmuggel von 22 Armbanduhren eines Schweizer Markenherstellers.

Auf Befragen gab er an, die Uhren im Gesamtwert von rund 4200 Euro seien für die Verwandtschaft in Osteuropa bestimmt. Die Zöllner leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Nach Zahlung der fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von 820 Euro und einer Strafsicherheit von 500 Euro konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell