Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (56/2025) Verletzt? - Polizei Göttingen sucht unbekanntes Kind nach Kollision mit PKW an Grundstücksausfahrt am Friedländer Weg

Göttingen (ots)

Göttingen, Friedländer Weg, in Höhe Hausnummer 49 Mittwoch, 5. Februar 2025, gegen 18.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - An einer Grundstücksausfahrt am Göttinger Friedländer Weg in Höhe der Hausnummer 49 ist es am Mittwoch (05.02.25) gegen 18.10 Uhr zu einer Kollision zwischen einem ausfahrenden PKW und einem Kind auf einem Fahrrad gekommen. Die aus dem Landkreis Göttingen stammende Autofahrerin stieg eigenen Angaben zufolge sofort aus und sprach den etwa 13 bis 14 Jahre alten Jungen an. Der fuhr jedoch weinend davon. Ob der Schüler bei dem Unfall verletzt wurde, ist daher unbekannt. An dem Auto der Frau entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sowie die Eltern des Kindes, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell