POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Freibad

Warendorf (ots) - Mehrere Kupferrohre sind in Oelde von einer Hauseinfahrt an der Overbergstraße gestohlen worden. Der Diebstahl der rund 30 Rohre ist am Samstag (24.08.2024, 16.48 Uhr) festgestellt und gemeldet worden. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: ...

