Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Verbringung gestohlener Baugeräte nach Polen verhindert

Pomellen (ots)

Am Freitag kontrollierten Bundespolizisten in Pomellen ein Fahrzeuggespann (Fiat Transporter und Anhänger), welches auf dem Weg nach Polen war. Fahrzeugführerin war eine 41- jährige polnische Staatsangehörige, Beifahrer ein 37- jähriger polnischer Mann. Zur Kontrolle händigten die Personen gültige polnische ID-Karten, sowie die Fahrzeugführerin ihren polnischen Führerschein und eine polnische Zulassung für das Zugfahrzeug aus. Zulassungsdokumente für den Anhänger mit geführten polnischen Kennzeichen konnten nicht vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Fahrgestellnummer des Anhängers ergab, dass es sich hier um einen niederländischen Anhänger handelt. Die an dem Fahrzeug befindlichen polnischen Kennzeichentafeln gehörten zu einem Toyota Corolla. Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht berechtigt war, dieses Fahrzeuggespann (Fahrerlaubnisklasse BE) zu führen.

Auf dem Anhänger wurden ein Saugbagger (komplett in schwarze Folie eingewickelt) und auf der Ladefläche des Zugfahrzeuges eine Rüttelplatte festgestellt. Bei der eingehenden Überprüfung des Baggers konnte ermittelt werden, dass dieser durch eine niederländische Verleihfirma für Baugeräte an eine Hamburger Firma vermietet worden ist. Die anschließende telefonische Nachfrage beim Mieter des Gerätes ergab, dass der Anhänger und auch der Saugbagger am 07.03.2025 durch Diebstahl abhandengekommen sind. Die Mietfirma hatte Strafanzeige bei der Polizei in Hamburg erstattet. Bei der Inaugenscheinnahme der auf der Ladefläche des Zugfahrzeugs festgestellten Rüttelplatte wurde ein Sachkundigen Prüfsiegel, welches auf eine Firma in Hamburg hinwies, festgestellt. Auch diese Rüttelplatte war ebenfalls durch Diebstahl abhandengekommen. Der Wert der sichergestellten Gegenstände beläuft sich auf ca. 60.000 EUR. Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt der Landespolizei MV übergeben.

