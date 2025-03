Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Täter identifiziert

Erfurt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Erfurt gelang es Polizeibeamten, den Täter zu identifizieren und damit bekannt zu machen. Der zunächst Unbekannte verschaffte sich Samstagmorgen gegen 05:40 Uhr mit Gewalt Zutritt in das Geschäft im Norden der Landeshauptstadt. Im Inneren des Objekts hebelte er dann die Türen zum Aufenthalts- und Tresorraum auf. Bei seiner Flucht nahm der Einbrecher eine Überwachungskamera mit, vermutlich in der Annahme, dass damit auch die Aufnahmen von ihm und der Tatausführung gelöscht würden. Doch diese Annahme erwies sich als falsch: Bei der anschließenden Auswertung der Aufzeichnungen konnten Polizisten den 33-jährigen polizeibekannten Mann eindeutig identifizieren. Er ist bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Einbrüchen aufgefallen. Gegen ihn wurde ein weiteres Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. (DS)

