Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Algerischer Staatsangehöriger verbüßt 89 Tage Haftstrafe

Altenheim (ots)

Am Samstagnachmittag (08.02.) wurde ein algerischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Altenheim festgenommen. Gegen den 31-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen vor. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine Haftstrafe von 89 Tagen in der Justizvollzugsanstalt.

