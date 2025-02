Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Reisebus-Kontrolle: Verdächtiger in Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Kehl (ots)

Am Samstagmorgen (08.02.) wurde bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses am Grenzübergang Kehl-Europabrücke ein rumänischer Staatsangehöriger festgenommen. Der 40-Jährige war im polizeilichen Fahndungssystem zur Festnahme ausgeschrieben. Er steht im dringenden Verdacht, sich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht zu haben. Das Amtsgericht Offenburg setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug, der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

