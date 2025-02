Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 33-Jähriger erwartet zweimonatige Freiheitsstrafe

Baden-Baden (ots)

Ein deutscher Staatsangehöriger wurde am Donnerstagabend von der Bundespolizei am Bahnhof Baden-Baden festgenommen. Der 33-Jährige wurde einer lagebildabhängigen Kontrolle unterzogen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er aufgrund eines Haftbefehls wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Festnahme ausgeschrieben war. Er hat von einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Monaten noch eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten offen. Der Mann wurde in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

