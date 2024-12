POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.12.2024

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen Am Dienstag, 10.12.2024, 19.50-20.10 Uhr, wurde in Braunlage, Am Buchholzplatz, Parkplatz Penny-Markt, ein grauer Pkw BMW 3er Limousine, mit HM-Zulassung durch einen unbekannten Fahrzeugführer an der hinteren Stoßstange rechtsseitig beschädigt. Am Pkw BMW entstand ein Lackschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seinen ...

mehr