BPOLI-OG: Grenzübergang Iffezheim - Schlagring sichergestellt

Rastatt (ots) - Ein kosovarischer Staatsangehöriger ist am Dienstagabend am Bahnhof Rastatt festgenommen worden. Bei der Überprüfung des 33-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Betrugs vorlag. Der 33-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine Haftstrafe von 43 Tagen abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: 0781/9190-1010 ...

mehr