Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit Haftbefehl gesucht: 42-Jährige bei Grenzübertritt festgenommen

Kehl (ots)

Eine rumänische Staatsangehörige ist am Dienstagabend am Grenzübergang Kehl-Europabrücke im Rahmen einer Kontrollstelle anlässlich der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen festgenommen worden. Gegen die 42-Jährige lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Die Frau konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine 42-tägige Haftstrafe abwenden.

