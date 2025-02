Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen wegen Verstoßes gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz

Kehl/Altenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagabend (04.02.) zwei Männer wegen Verstoßes gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz festgenommen.

Der 35-jährige französische Staatsangehörige wurde am Grenzübergang Altenheim und der 45-jährige türkische Staatsangehörige am Grenzübergang Kehl-Europabrücke im Rahmen der vorübergehenden widereingeführten Grenzkontrollen kontrolliert. Gegen beide Männer lag ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz vor. Beide konnten die geforderten Geldstrafen bezahlen und so die angedrohten Haftstrafen von jeweils 20 Tagen abwenden.

