Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit vier Haftbefehlen gesuchter Mann widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Kehl (ots)

Ein marokkanischer Staatsangehöriger wurde am Samstag (01.02.) an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der 25-Jährige konnte keine Dokumente vorlegen, welche ihn für die Einreise und den Aufenthalt berechtigen würden. Es bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurden insgesamt vier Haftbefehle festgestellt. Er wurde mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 48 Tagen gesucht. Außerdem wurde er mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten gesucht. Außerdem lag gegen den 25-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls vor. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich aggressiv und unkooperativ. Im Polizeigewahrsam leistete er zudem Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Beamte wurden nicht verletzt. Am Sonntag (02.02.) wurde der 25-Jährige dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt, das den bereits bestehenden Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubter Einreise.

