BPOLI-OG: 44-Jähriger muss für 12 Monate ins Gefängnis

Iffezheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern Nachmittag bei Kontrollen am Grenzübergang in Iffezheim einen portugiesischen Ausweis und einen Portugiesischen Führerschein sichergestellt. Bei beiden Dokumenten handelte es sich um Fälschungen und diese zeigte ein brasilianischer Staatsangehöriger den Beamten vor. In der polizeilichen Vernehmung gab der 27-Jährige an, den Ausweis und den Führerschein über ...

