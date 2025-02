Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falsche Dokumente sicher

Iffezheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Nachmittag bei Kontrollen am Grenzübergang in Iffezheim einen portugiesischen Ausweis und einen Portugiesischen Führerschein sichergestellt. Bei beiden Dokumenten handelte es sich um Fälschungen und diese zeigte ein brasilianischer Staatsangehöriger den Beamten vor. In der polizeilichen Vernehmung gab der 27-Jährige an, den Ausweis und den Führerschein über das Internet gekauft zu haben, um leichter in Deutschland arbeiten zu können. Ihm wurde die Einreise verweigert und er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen. Neben einer Anzeige wegen Urkundenfälschung, erhält er zudem ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

