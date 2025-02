Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefälschte Dokumente festgestellt

Kehl (ots)

Am Montagmorgen (03.02.) wurde ein albanischer Staatsangehöriger in einem Fernreisebus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurden rumänische Dokumente aufgefunden, darunter ein Führerschein, eine Identitätskarte und ein Reisepass. Die Überprüfung der Dokumente ergab, dass es sich um Totalfälschungen handelte. Bei seiner Vernehmung gab der 21-Jährige an, die Dokumente für insgesamt 900 Euro erworben zu haben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise. Die gefälschten Dokumente wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell