Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodieb in Handschellen

Erfurt (ots)

Bei einem Autodieb klickten Sonntagnachmittag in Erfurt die Handschellen. Der polizeibekannte 23-Jährige erspähte Sonntagmorgen einen Kleintransporter. In dessen Zündschloss steckte noch der Schlüssel. Dies nutzte der Täter aus und fuhr mit dem Fahrzeug im Wert von etwa 3.000 Euro davon. Einige Stunden später entdeckte ein Bekannter des 40-jährigen Besitzers das gestohlene Auto und stellte den Dieb zur Rede. Polizeibeamte wurden hinzugerufen und nahmen den 23-jährigen Autodieb vorläufig fest. Nachdem die Spurensicherung am Fahrzeug abgeschlossen war, wurde es an seinen Besitzer übergeben. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell