LPI-EF: Verkehrskontrolle

Sömmerda (ots)

Am Samstag Nachmittag kontrollierten die Polizeibeamten der PI Sömmerda einen 45jährigen VW Fahrer in Sömmerda. Dieser stoppte zunächst und stieg aus. Plötzlich rannte der Fahrer weg. Die Flucht dauerte etwa 400 m, dann gab der Mann aber wegen fehlender Kondition auf und rang nach Luft. Die folgende Kontrolle verlief dann ohne Vorkommnisse. Aus seiner Sicht hatte der 45jährige drei Gründe wegzulaufen. Er hatte keine Fahrerlaubnis. Der freiwillige Drogenvortest zeigte Cannabis sowie Amphetamin an. Zu guter Letzt kam heraus, dass er das Auto gar nicht fahren durfte, da die Halterin (eine Bekannte) es ihm verboten hatte. Die entsprechenden Maßnahmen mit einer Blutentnahme im Krankenhaus wurden durchgeführt. (TG)

