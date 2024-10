Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fünf Fahrverbote nach Verkehrskontrolle

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag führte die Polizei über mehrere Stunden hinweg in Erfurt eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hannoverschen Straße durch. Innerhalb von fast sechs Stunden durchliefen mehr als 3.600 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 180 von ihnen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein VW-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Erfurt. Er war mit 113 km/h unterwegs gewesen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (SE)

