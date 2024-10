LPI-EF: Kennzeichen gestohlen

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag machte ein Unbekannter auf einer Baustelle große Beute. Der Einbrecher war in der Erfurter Innenstadt auf das Baugelände gelangt und machte sich im Rohbau auf die Suche nach Beute. Im Untergeschoss fand er schließlich eine gesicherte Gitterbox. An dieser brach er das Schloss auf und fand im Inneren diverses Werkzeug im Wert von etwa 1.700 Euro. Ein Mitarbeiter der Baufirma bemerkte den Einbruch und das Fehlen der Arbeitswerkzeuge ...

