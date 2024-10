LPI-EF: Einbruch auf Baustelle

Erfurt (ots) - Donnerstagnachmittag waren Autodiebe mit einem gestohlenen Ford in Erfurt unterwegs gewesen. Ein 33-Jähriger hatte das Fahrzeug Mittwochabend in der Liebknechtsstraße abgestellt. Als er am Donnerstag zu seinem Auto zurückkehrte, war es verschwunden. Nachdem Mann den Notruf abgesetzt hatte, fuhren die Diebe mit seinem Fahrzeug an ihm vorbei. Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf und stellte das ...

