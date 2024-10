LPI-EF: Glasflaschen als Wurfgeschoss

Sömmerda (ots) - Glück im Unglück hatte gestern Abend ein Radfahrer in Sömmerda. Der 53-Jährige befuhr kurz vor 19:00 Uhr die Salzmannstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung Salzmannstraße/Fichtestraße bog der Mann nach rechts in die Fichtestraße ab. Kurz nach der Kreuzung stürzte er auf der regennassen Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht am Bein sowie am Kopf und musste zur weiteren Behandlung ...

