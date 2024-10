Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall

Sömmerda (ots)

Am Freitag Abend fuhr eine 14jährige mit einem Leichtkraftrad eine Runde im östlichen Landkreis Sömmerda. Im Gegensatz zu ihrem gleichaltrigen Sozius trug sie leider keinen Helm. In einer Kurve geriet sie von der Straße ab, verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Sie wurde dabei schwer verletzt, der Mitfahrer verletzte sich leicht. Das Motorrad beschädigte noch einen Zaun. Die 14jährige wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin keinen Führerschein hat. Der Sachschaden beträgt etwa 600 EUR. Die Ermittlungen zum Unfall und dessen Folgen dauern an. (TG)

