Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Turnhalle

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter brachen von Mittwoch zu Donnerstag (09.10. - 10.10.2024) in die Turnhalle einer Grundschule in der Saalfelder Straße ein. In der Sporthalle beschädigen die Täter eine Holztür. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Geraer Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei zu melden (Bezugsnummer 0262811/2024). (AK)

