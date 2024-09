Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgiftlieferant und Räuber festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (05.09.2024) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, als Rauschgiftlieferant tätig gewesen zu sein. Nachdem Polizeibeamte am 22.08.2024 ein Wohnhaus an der Duisburger Straße durchsucht und einen 37 Jahre alten mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen hatten (siehe Pressemitteilung vom 23.08.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5849495), führten umfangreiche Ermittlungen auf die Spur des Tatverdächtigen. Polizeibeamte nahmen den 36 Jahre alten Mann gegen 17.30 Uhr auf einem Autobahnparkplatz an der Autobahn A8 fest. Der Tatverdächtige steht außerdem im Verdacht, am Dienstag (03.09.2024) einen 35 Jahre alten Mann in einer Wohnung an der Duisburger Straße ausgeraubt zu haben. Hierbei soll der 36-Jährige den Mann zunächst geschlagen, ihm anschließend die Bauchtasche aus der Hand gerissen und aus dieser einen Autoschlüssel und mehrere Hundert Euro Bargeld genommen haben. Der 36 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Freitags (06.09.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und ihn in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell