Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vier mutmaßliche Diebe festgenommen

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (04.09.2024) an der Augsburger Straße drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 33 und 36 festgenommen, die im Verdacht stehen, Diebstähle begangen zu haben. Polizeibeamte überprüften gegen 21.10 Uhr einen Baumarkt aufgrund eines Alarms. Sie stellten hierbei zwei Fahrzeuge auf dem Parkplatz fest und kontrollierten deren Insassen. In den Autos fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro und nahmen das Quartett fest. Der 36-Jährige mit ukrainischer, die 34-Jährige mit tadschikischer, der 33-Jährige mit russischer und der 34-Jährige mit turkmenischer Staatsangehörigkeit wurden am 05.09.2024 einem Haftrichter vorgeführt, der die seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

