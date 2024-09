Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 17-Jähriger nach Unfall verstorben

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am Donnerstagabend (05.09.2024) nach einem Verkehrsunfall in der Schloßstraße in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 17-Jährige war gegen 23.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Yamaha in der Schloßstraße in Richtung Planie unterwegs. Kurz vor dem Planietunnel kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Mast eines Verkehrszeichens und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

