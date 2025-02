Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Soft-Air-Waffe in Regionalzug ruft Polizei auf den Plan

Rastatt/Baden-Baden (ots)

Zwei 17-jährige deutsche Staatsangehörige wurden am Dienstagnachmittag (04.02.; gegen 15.00 Uhr) von Reisenden in einem Regionalzug von Baden-Baden nach Karlsruhe der Polizei gemeldet, weil sie mit einer Waffe hantierten. Streifen der Landes- und Bundespolizei fuhren daraufhin zum nächsten planmäßigen Halt des Zuges im Bahnhof Rastatt und konnten aufgrund der Personenbeschreibung der Zeugen zwei mögliche Tatverdächtige in Bahnhofsnähe antreffen. Dabei wurde auch eine Pistole aufgefunden und sichergestellt. Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um eine Luftdruckpistole, die nur von volljährigen Personen erworben und geführt werden darf. Außerdem muss man im Besitz eines kleinen Waffenscheins sein. Die 17-Jährigen gaben an, die Luftdruckpistole im Internet erworben zu haben. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Offenburg.

