Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt 57-Jährigen nach sexueller Belästigung

Baden-Baden/Bühl/Offenburg (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag (07.02.) einen deutschen Staatsangehörigen vorläufig festgenommen. Der Mann hatte in einer Regionalbahn eine Frau sexuell belästigt.

Während der Fahrt in einer Regionalbahn von Baden-Baden nach Offenburg setzte sich der 57-Jährige neben die 20-jährige deutsche Staatsangehörige und berührte sie in sexueller Absicht an Armen und Beinen. Die Geschädigte äußerte lautstark, dass sie dies nicht wünsche. Beim Versuch, die Sitzgruppe zu verlassen, hinderte der 57-Jährige die Geschädigte daran. Erst durch das Einschreiten weiterer Zeugen, die auch die Polizei verständigten, gab der 57-Jährige nach und die Geschädigte konnte die Sitzgruppe verlassen. Der 57-Jährige beleidigte daraufhin die Geschädigte und weitere Reisende und wurde auch verbal aggressiv. Beim Halt im Bahnhof Offenburg konnte der 57-Jährige durch Beamte der Landes- und Bundespolizei angetroffen werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von drei Promille. Den 57-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen sexueller Belästigung, Nötigung und Beleidigung. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Offenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

