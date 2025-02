BPOLI-OG: 7.500 Euro Geldstrafe bezahlt

Baden-Baden/Bühl/Offenburg (ots) - Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag (07.02.) einen deutschen Staatsangehörigen vorläufig festgenommen. Der Mann hatte in einer Regionalbahn eine Frau sexuell belästigt. Während der Fahrt in einer Regionalbahn von Baden-Baden nach Offenburg setzte sich der 57-Jährige neben die 20-jährige deutsche Staatsangehörige und ...

mehr