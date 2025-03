Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Kellerabteile - Polizei warnt vor unsicheren Aufbewahrungsmethoden

Erfurt (ots)

Am Montag wurden der Polizei in Erfurt insgesamt neun Einbrüche in Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern gemeldet. In allen Fällen war das Vorgehen der Täter identisch: Sie verschafften sich Zugang zu den Wohnhäusern und machten sich anschließend gezielt an den Kellerabteilen zu schaffen. Dort brachen sie die oft nur unzureichend gesicherten Boxen mit Gewalt auf. Aus sechs der betroffenen Kellerabteile wurde glücklicherweise nichts entwendet. Aus drei anderen stahlen die Täter jedoch Computer, Smartphones, elektrische Werkzeuge und Alkohol im Gesamtwert von circa 2.500 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Wertgegenstände wie Elektronikgeräte und auch hochwertiges Werkzeug nicht in Kellerräumen aufbewahrt werden sollten. Diese sind häufig meistens nicht ausreichend gegen Diebstahl gesichert, was Tatanreize begünstigt. Es wird empfohlen, wertvolle Gegenstände sicher in der Wohnung oder in anderen geschützten Bereichen aufzubewahren, um das Risiko eines Diebstahls zu minimieren. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell