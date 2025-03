PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Porsche verkratzt +++ Sachbeschädigung: Täter festgenommen +++ zwei Trunkenheitsfahrten

Hofheim (ots)

Porsche verkratzt

Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Hauptstraße

Tatzeit: zwischen Freitag, 28.03.2025, 20:30 Uhr bis Samstag, 29.03.2025, 11:30 Uhr

Am Fahrbahnrand der Hauptstraße wurde ein blauer Porsche Cayenne abgestellt. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses großflächig verkratzt wurde. Polizeilich wurde der Sachschaden auf zirka 4.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Eschborn hat Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06196 - 9695 - 0 zu melden.

Mehrere Sachbeschädigungen - Festnahme eines Täters

Tatort: 65795 Hattersheim, Asternweg

Tatzeit: Samstag, 29.03.2025, gegen 20:00 Uhr

Über Notruf wurde durch eine Zeugin mitgeteilt, dass eine männliche Person in der Trauerhalle am Friedhof in Hattersheim - Okriftel randalierte. So wurde der Papierspender von der Wand heruntergerissen und ein Mülleimer auf den Boden geworfen. Im Anschluss flüchtete der Täter und schlug mehrfach gegen eine Bushaltestelle, welche allerdings keinen Schaden nahm. In Folge dessen kam es zu weiteren gleichgelagerten Handlungen an der nahegelegenen Tankstelle. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Täter noch am Tatort festgestellt und festgenommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Heranwachsende aus den Maßnahmen entlassen. Letztlich blieb es glücklicherweise bei einem Schadenswert im niedrigen Bereich. Das Motiv zu den Taten blieb unklar.

Trunkenheitsfahrt in Sulzbach

Tatort: 65843 Sulzbach, Bahnstraße

Tatzeit: Sonntag, 30.03.2025, 00:50 Uhr

Durch eine Streifenwagenbesatzung wurde ein Ford Transit einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ließ sich bereits frühzeitig ein deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 49-jährigen Fahrer aus Bad Soden am Taunus wahrnehmen. Ein dahingehender Test ergab letztlich einen Wert von 1,29 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme auf der Polizeistation Eschborn sowie die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge, ehe er aus den Maßnahmen entlassen wurde.

Trunkenheitsfahrt in Hochheim am Main

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Frankfurter Straße

Tatzeit: Sonntag, 30.03.2025, 01:20 Uhr

Auch durch Polizeibeamte der Polizeistation Flörsheim erfolgte eine Verkehrskontrolle, im Rahmen welcher bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer eines Ford Focus ein deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden musste. Ein entsprechender Test ergab dabei einen Wert von 1,61 Promille. Der Führerschein wurde nach der erfolgten Blutentnahme sichergestellt, woraufhin der Fahrer von der Polizeistation Flörsheim entlassen wurde.

Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

