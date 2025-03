PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl von Fahrrädern +++ Einbruch in Wohnung +++ Verkehrsunfall auf der B8

Hofheim (ots)

+ + +

Diebstahl eines Mountain-Bikes

Tatort: 65760 Eschborn, Dörnweg, Heinrich-von-Kleist-Schule

Tatzeit: Freitag, 28.03.2025, zwischen 07:55 Uhr bis 13:25 Uhr

Zu einem Diebstahl eines blau-orangenen Mountain-Bikes kam es an den Fahrradständern der Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn. Das Fahrrad war mittels eines Faltschlosses gesichert. Der bisher unbekannte Täter muss dieses Schloss derart beschädigt haben, sodass dieser mit dem Rad in unbekannte Richtung flüchtete. Bei dem Fahrrad handelt es sich um das Modell "Occam M10" der Marke "Orbea". Der Wert des Rades beläuft sich auf zirka 4.500 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Täter vor, sodass die Polizeistation Eschborn um Hinweise unter der Rufnummer 06196 - 9695 - 0 bittet.

+ + +

Einbruch in Wohnung

Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Schillerring

Tatzeit: Freitag, 28.03.2025, zwischen 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Ein unbekannter Täter konnte sich auf unklare Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschaffen, um letztlich eine Wohnungseingangstür im Erdgeschoss aufzuhebeln. Hierdurch bedingt gelang es dem Täter sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen und diese großflächig zu durchsuchen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wurden Bargeld sowie Schmuck und Sammlermünzen entwendet. Durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus erfolgte eine umfassende Spurensuche. Dennoch werden Zeugen der Tat gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 zu melden.

+ + +

Diebstahl eines E-Bikes

Tatort. 65439 Flörsheim am Main, Auf dem Goldborn

Tatzeit: Freitag, 28.03.2025, zwischen 14:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Durch den Eigentümer wurde das Pedelec der Marke "Kalkhoff", Modell "Endeavor", an einem Zaun mittels eines Schlosses gesichert. Der unbekannte Täter muss das Schloss gewaltsam beschädigt haben, um dieses letztlich zu entwenden und unerkannt zu fliehen. Der Wert des E-Bikes wird auf zirka 4500 Euro beziffert. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer 06145 - 5476 - 0 zu melden.

+ + +

Zusammenstoß mit Mittelleitplanke

Unfallörtlichkeit: Bundesstraße 8, Gemarkung 65835 Liederbach am Taunus

Unfallzeitpunkt: Freitag, 28.03.2025, gegen 23:10 Uhr

Der 20-jährige Fahrer eines BMW kam mutmaßlich wegen Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und stieß mit der Mittelleitplanke zusammen. Glücklicherweise wurde durch den Verkehrsunfall niemand verletzt. Allerdings wurde die rechte Fahrzeugseite des BMW deutlich beschädigt. Der Schaden wird auf zirka 3.000 Euro geschätzt. Zu einer relevanten Verkehrsbeeinträchtigung kam es durch den Verkehrsunfall nicht.

+ + +

Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell