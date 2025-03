PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Handfeste Auseinandersetzung endet im Krankenhaus +++ Versuchter Einbruch in Gaststätte +++ Wohnungseinbrüche in Bad Soden und Hochheim

Hofheim (ots)

1.Handfeste Auseinandersetzung endet im Krankenhaus, Flörsheim, Flörsheimer Straße, Dienstag, 25.03.2025, 22:15 Uhr

(md) Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstag endete der Abend für einen 26-jährigen Kelkheimer im Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen geriet gegen 22:15 Uhr eine Gruppe aus fünf Personen mit dem Kelkheimer in der Flörsheimer Straße in Streit. Dabei wurde das Opfer aus der Gruppe heraus von einem Täter angegriffen und leicht verletzt und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Angreifer soll männlich gewesen sein, zudem wird er als südländischer Phänotyp beschrieben und sei in einem schwarzen Peugeot mit einem Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis geflüchtet.

Hinweise dazu nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2.Versuchter Einbruch in Gaststätte, Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 26.03.2025, 01:35 Uhr

(md) Größeren Sachschaden verursachten Einbrecher bei dem Versuch in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte einzubrechen. Nach ersten Ermittlungen wurde zunächst mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen, anschließend wurde mehrfach versucht die Eingangstür aufzuhebeln. Die Täter ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten von der Örtlichkeit. Ein Zeuge der den Einbruch beobachten konnte, alarmierte die Polizei die mit mehreren Streifen nach den Einbrechern fahndete. Nach den Angaben des Zeugen soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben die als 180 cm groß beschrieben werden, diese seien mit einer dunklen Daunenjacke und einer Lederjacke bekleidet gewesen, einer der Täter trug zudem eine Mütze. Eine weibliche Person soll 170 cm groß gewesen sein und trug zur Tatzeit einen dunklen Daunenmantel.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3.Wohnungseinbrüche in Bad Soden und Hochheim, Bad Soden, Am Honigbirnbaum, Dienstag, 25.03.2025, 08:40 Uhr bis 10:00 Uhr, Hochheim, Donauschwabenstraße, Montag, 24.03.2025, 13:50 Uhr bis Dienstag, 25.03.2025, 05:05 Uhr

(md) In den vergangenen Tagen haben Einbrecher in Bad Soden und Hochheim ihr Unwesen getrieben. Wie der Polizei bekannt wurde, hatten es Einbrecher am frühen Dienstagmorgen auf ein Einfamilienhaus im Bad Sodener Ortsteil Neuenhain abgesehen. In der Straße "Am Honigbirnbaum" gelangten die Täter zwischen 08:40 Uhr und 10:00 Uhr über den rückwärtigen Bereich in das Haus und entwendeten unter anderem einen Tresor.

Bei einem weiteren Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Donauschwabenstraße in Hochheim, gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung und entwendeten hieraus Bargeld.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

