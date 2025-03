PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme von Fahrraddieben +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Versuchter Einbruch in Schule +++ Diebstahl aus PKW +++ Farbschmierereien an Schule +++ Unfälle

Hofheim (ots)

1.Festnahme von Fahrraddieben, Bad Soden, Ahornstraße, Montag, 24.03.2025, 23:20 Uhr

(md) Der Polizei gelang es am späten Montagabend Fahrraddiebe festzunehmen. Nach einer Hinweisgabe eines aufmerksamen Zeugen konnten gegen 23:20 Uhr in der Ahornstraße drei Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 20 Jahren vorläufig festgenommen werden. Das Trio versuchten zuvor, dass mittels Kettenschloss gesicherte Pedelec, welches in der Ahornstraße stand, zu entwenden. Die umgehend entsandten Streifen konnten die drei Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen und festnehmen. Die Heranwachsenden wurden nach den polizeilichen Maßnahmen im Anschluss wieder entlassen.

Das Fahrrad konnte bislang noch keinem Geschädigten zugeordnet werden. Daher sucht die Polizei nach dem Besitzer eines blauen Pedelecs der Marke Trek. Der Besitzer sowie weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

2.Einbruch in Wohnhaus, Bad Soden, Kronthaler Straße, Donnerstag, 20.03.2025 bis Montag, 24.03.2025, 17:15 Uhr

(md) Einbrecher hatten es in den vergangenen Tagen auf ein Einfamilienhaus in Bad Soden abgesehen. Unbekannte Täter hatten die Abwesenheit der Hausbewohner ausgenutzt und hebelten ein rückwärtiges Terrassenfenster auf, um sich Zutritt in das Einfamilienhaus zu verschaffen. Neben einem Sachschaden von mehreren hundert Euro gingen die Einbrecher nach ersten Ermittlungen leer aus.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3.Versuchter Einbruch in Schule, Eschborn, Pestalozzistraße, Sonntag, 23.03.2025, 10:40 Uhr bis Montag, 24.03.2025, 06:30 Uhr

(md) In der Nacht zum Montag gingen Unbekannte eine Schule in der Pestalozzistraße an und verursachten Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen, versuchten Einbrecher sich Zutritt in die Schule zu verschaffen. Hierbei wurde vergebens versucht, an zwei Fensterscheiben zu hebeln. Es entsandt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4.Diebstahl aus PKW, Schwalbach, Ostring, Sonntag, 23.03.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 24.03.2025, 07:30 Uhr

(md) Diebe hatten es in der Nacht auf Montag auf Wertgegenstände in einem Auto abgesehen. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster des geparkten Opel im Ostring ein. Dabei entnahmen sie ein auf dem Beifahrersitz liegendes Handy sowie einen schwarzen Rucksack und Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5.Farbschmierereien an Schule, Eschborn, Dörnweg, Sonntag, 23.03.2025, 10:40 Uhr bis Montag, 24.03.2025, 06:30 Uhr

(md) Unbekannte beschmierten in der Nacht auf Montag die Sporthalle einer Schule im Dörnweg mit mehreren Schriftzügen. Nach ersten Ermittlungen haben mehrere Täter die Wand der Sporthalle nebst der dortigen Schule mit diversen Parolen beschmiert. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6.Unfallfluchten in Hattersheim und Eppstein, Hattersheim, Neckarstraße, Sonntag, 23.03.2025, 15:20 Uhr bis Montag, 24.03.2025, 19:00 Uhr, Eppstein, Taunusstraße, Sonntag, 23.03.2025, 10:40 Uhr

(md) In Hattersheim und Eppstein kam es in den vergangenen Tagen jeweils zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Auto beschädigt wurde und der Verursacher flüchtete. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte in Hattersheim einen Verkehrsunfall und flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ersten Ermittlungen zu Folge parkte ein Peugeot zwischen Sonntag- und Montagabend ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Neckarstraße. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte dies an der linken Seite und verursachte dabei Sachschaden in einer Höhe von rund 2.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weißen PKW, der mit diesem Unfall in Verbindung stehen könnte.

Bei einem weiteren Unfallgeschehen in der Taunusstraße in Eppstein verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagmorgen einen Sachschaden an einem geparkten PKW. Der BMW stand dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren den BMW und verursachte an der linken Fahrzeugseite einen Sachschaden von knapp 3.000 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme, Bundesautobahn 3, Gemarkung Hochheim, Montag, 24.03.2025, 23:00 Uhr

(md) Am späten Montagabend entzog sich ein Fahrer eines Motorrollers im Bereich Hochheim einer Kontrolle der Polizei. Der zweifach besetzte Roller befuhr die Bundesautobahn 3 zwischen dem Kreuz Wiesbaden und der Anschlussstelle Niedernhausen in Fahrtrichtung Köln und sollte von einer Polizeistreife der Autobahnpolizei kontrolliert werden. Beim Versuch zu flüchten verlor der 25-jährige Rollerfahrer die Kontrolle über die Piaggio und stürzte samt dem 36-jährigen Sozius. Bei der anschließenden Festnahme des Fahrers stellte sich heraus, dass der Roller gestohlen war. Weiter war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass sich beide wohnsitzlosen, vietnamesischen Staatsbürger illegal in Deutschland aufhalten. - Der Fahrer muss sich nun wegen mehreren Verstößen verantworten. Der Fahrer sowie der Sozius wurden bei dem Sturz nicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide gegen eine Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

